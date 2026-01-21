Disastro sulle strade, chiuso tratto della SS 288 di Aidone, traffico deviato sulle Sp17 e Sp16

E’ la Statale 288 di Aidone la strada che ha pagato più di tutte i danni del maltempo, alimentato dal ciclone Harry. A dirlo è l’Anas che indica come il tratto chiuso, per via di una grossa frana, interessa la porzione “tra il km 46,100 al km 51,900”. Dalle notizie fornite dall’Anas “il traffico viene deviato sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina”.

La disastrosa viabilità ennese

Un disagio che colpisce una provincia, quelle ennese, fortemente penalizzata per via di una viabilità debole e precaria, che, ad ogni precipitazione, si mostra fragile. Il tema delle strade, peraltro, è sempre al centro di interventi politici in merito a finanziamenti per riparare o addirittura completare dei tratti. La Nord-Sud è ormai entrata di diritto tra le leggende metropolitane come del resto la Panoramica, nel territorio di Enna.

Riaperta la Statale 117 Bis a Piazza Armerina

Frattanto, è stata riaperta la SS 117bis “Centrale Sicula” al km 43,300 a Piazza Armerina, in precedenza chiusa per frana.

La situazione in Sicilia

L’Anas segnala, in Sicilia, due frane distinte hanno colpito la strada statale 114 “Orientale Sicula”, chiusa dal km 11,400 al km 14,700, a Messina, e dal km 50,000 al km 51,000 a Giardini Naxos, nell’area metropolitana di Messina, in entrambe le direzioni. Al momento sono state istituite deviazioni in loco.

Ieri, a seguito dell’esondazione del fiume Agrò, è stata chiusa, in entrambe le direzioni, sempre la statale 114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400 a Sant’Alessio Siculo, in provincia di Messina. Il traffico è stato deviato in loco. Riaperta invece la SS185 “Di Sella Mandrazzi” al km 24,750 a Novara di Sicilia (ME).