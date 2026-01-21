Maltempo, oltre 60 interventi dei pompieri nelle ultime 12 ore

L’emergenza maltempo non concede tregua e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna continuano a lavorare senza sosta per far fronte alle conseguenze del ciclone Harry, che nelle ultime ore ha messo a dura prova il territorio ennese. Un’operazione continua, coordinata dalla Sala Operativa, chiamata a rispondere a un numero elevatissimo di richieste di soccorso provenienti da tutta la provincia.

Il numero di interventi

Nelle ultime dodici ore sono stati oltre sessanta gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Un dato che restituisce la misura di un’emergenza diffusa e complessa, legata alle condizioni meteo critiche che hanno colpito l’area.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi e pali divelti dal vento, smottamenti lungo strade e aree urbane ed extraurbane, oltre a numerosi danni da infiltrazioni d’acqua in abitazioni e strutture pubbliche. Situazioni spesso risolte in condizioni difficili, tra pioggia persistente, terreno instabile e rischi per la sicurezza.

La frana

Particolare attenzione è rivolta alla frana di via Civiltà del Lavoro, uno dei punti più delicati del territorio comunale. Qui i Vigili del Fuoco stanno effettuando un monitoraggio costante, con l’istituzione di un presidio fisso per controllare l’evoluzione del dissesto e intervenire tempestivamente in caso di aggravamento.

