Sanità, Asp annuncia l’arrivo di 22 medici e lancia la sfida: “Ridurre le liste d’attesa per le visite”

L’Azienda sanitaria provinciale assicura di aver definito una parte delle procedure concorsuali che porteranno complessivamente all’assunzione di 98 nuovi medici destinati ai servizi territoriali e ospedalieri del territorio ennese.

Il bando

Nei giorni scorsi sono stati approvati gli atti e le graduatorie relativi a diversi concorsi pubblici. Il bando più consistente riguarda la copertura di 15 posti di dirigente medico di medicina generale, figura centrale per garantire l’assistenza primaria ai cittadini. A seguito dell’approvazione delle graduatorie, l’ASP ha già proceduto alla nomina di tre medici in possesso della specializzazione, collocati in posizione utile, che saranno assunti a tempo indeterminato e prenderanno servizio nelle prossime settimane.

La graduatoria

Contestualmente è stata approvata anche la graduatoria dei medici specializzandi. In base alle disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Calabria”, questi professionisti potranno essere assunti a tempo determinato, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione, consentendo così di assicurare continuità assistenziale ed evitare la scopertura di posti fondamentali.

Parallelamente si sono concluse anche le procedure concorsuali per altri settori strategici. In particolare, è stato definito il concorso per tre dirigenti medici di Radiodiagnostica, oltre a un dirigente medico per la Neurologia, due per le Malattie infettive e tre per la Nefrologia. Anche in questi casi l’ASP ha approvato gli atti e disposto la nomina in ruolo dei vincitori, che entreranno a tempo indeterminato nei rispettivi reparti.

Nel complesso, queste assunzioni rappresentano un passaggio rilevante all’interno del più ampio piano di reclutamento avviato dall’Azienda sanitaria ennese. Un intervento di particolare importanza per un territorio che, da anni, deve fare i conti con le difficoltà legate alla carenza di personale medico e alla complessità di attrarre professionisti qualificati nelle aree interne.

La riduzione delle liste d’attesa

L’ingresso dei nuovi medici – negli auspici dell’Asp – consentirà di migliorare l’offerta sanitaria, riducendo i tempi di attesa per le visite specialistiche, rafforzando la gestione delle patologie croniche e garantendo una maggiore continuità nella presa in carico dei pazienti. Il potenziamento di settori come neurologia, malattie infettive e nefrologia andrà a incidere sulla capacità diagnostica e terapeutica dell’Azienda, mentre il rafforzamento della medicina generale e della radiodiagnostica avrà ricadute positive sull’intero sistema sanitario provinciale.

«Desidero ringraziare gli uffici dell’Azienda per il lavoro svolto con competenza e dedizione nel portare a termine procedure concorsuali particolarmente complesse», ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia. «Il loro contributo è essenziale per dare concretezza al progetto della Direzione strategica, che punta a ridisegnare la sanità ennese partendo dal rafforzamento del personale. Questi 22 nuovi medici rappresentano un primo, importante risultato di un percorso che proseguirà fino al completamento di tutte le assunzioni previste».