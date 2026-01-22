Elezioni, il caso Enna finisce sul tavolo nazionale di FdI

Questa volta il caso Enna finisce a Roma. Le amministrative che si terranno nei prossimi mesi nel capoluogo – ponendo fine all’era del non ricandidabile Dipietro che, se fosse possibile, in molti nel Centrodestra sarebbero prontissimi a portarlo in braccio – riscuotono un interesse importante.

Vertice a Roma di FdI

Per Fratelli d’Italia non sono di poco conto e così i vertici nazionali del partito avrebbero chiamato nella Capitale i responsabili provinciali ennesi, tra cui il presidente di FdI, Nino Cammarata e naturalmente la deputata nazionale, Eliana Longi, per discutere le strategie.

Certo, in ballo non ci sono solo le elezioni a Enna ma i meloniani avvertono come disorientanti le mosse degli altri partiti del Centrodestra, Mpa-Grande Sicilia su tutti, che, in città, è alle prese con la costruzione di un fronte centrista.

Cammarata e Colianni

Nei giorni scorsi, proprio a ViviEnna, si è espresso Cammarata che ha pressato il leader ennese autonomista, Francesco Colianni, per un suo rientro nei ranghi del Centrodestra allo scopo di istituire un tavolo tra tutte le forze politiche che governano la Regione ed il Paese per discutere il programma di Governo ed il candidato a sindaco a cui affidare le chiavi della coalizione.

Fin ad ora, almeno ufficialmente, quel tavolo non si è riunito ma Cammarata, probabilmente interpretando gli umori del partito su scala regionale e nazionale, ha fatto intendere che se a Palermo le cose vanno in un modo, Enna non può essere una Repubblica a se stante.

La partita delle Regionali

D’altra parte le partite in gioco sono due: le amministrative ad Enna e le Regionali che, a meno di clamorosi colpi di scena, si terranno nel 2027.

La città, in vista dell’appuntamento per il rinnovo dell’Ars, è certamente un trampolino di lancio per i candidati, soprattutto per quelli del Centrodestra. Il Centrosinistra, tutto sommato, è garantito con Fabio Venezia, fortissimo nella sua Troina e negli altri Comuni a guida Pd. Ed essendo due i posti per la provincia di Enna è probabile che i due schieramenti se li divideranno ma se il Pd gioca da solo nel suo campo, vista la debolezza del M5S e di Avs, il Centrodestra ha una fortissima competizione interna.

Gli alfieri del Centrodestra

In lizza c’è Luisa Lantieri, regina di Piazza Armerina, che punta ad una riconferma mentre in città sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Gargaglione solo che Forza Italia è dilaniata: un pezzo importante, quello legato a Marco Falcone, non la riconosce più.

In chiave Ars, Fratelli d’Italia punterebbe su Cammarata, piazzese come Lantieri, infine c’è il Mpa, il cui cavallo vincente è Colianni.

Chi avrà la città di Enna potrà avere buone chance di staccare il biglietto per Palermo ed è quello che frullerebbe in testa a Colianni.