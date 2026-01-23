Laboratorio teatrale allo Sperone-Pertini di Palermo, gli studenti sul palco raccontano le loro storie

Un laboratorio di scrittura e interpretazione teatrale con i ragazzi della media dell’istituto comprensivo Sperone Perini di Palermo. Il progetto “Adesso vi raccontiamo noi…” attualmente in corso, è finanziato dal Ministero della Cultura e Siae e impegna 50 ragazzi due giorni a settimana.

I ragazzi adoperano il loro sguardo (ancor prima della scrittura) per “leggere” la città e il quartiere in cui vivono, con una riflessione anche sulle distanze (non solo fisiche) che si sono costruite negli anni tra il loro quartiere e Palermo.

La prima parte del lavoro è legata a un recupero delle loro esperienze nel quartiere che vengono raccontate inizialmente in forma orale e condivise, in un percorso che li porta anche a confrontarsi con i loro amici, a cercare punti di contatto, di memoria comune, nel recupero di queste esperienze.

La seconda parte del progetto li porta a lavorare insieme alla scrittura – la loro scrittura – di alcune di queste esperienze in forma teatrale. Questo tratto del percorso è accompagnato da alcune letture mirate che permettono ai ragazzi di costruire un proprio linguaggio, di dotarsi di una loro forma espressiva, essenziale ma efficace.

Il laboratorio è coordinato dall’autore teatrale, sceneggiatore e regista italiano Claudio Fava, impegnato da oltre 25 anni sulla scrittura civile.

Infine, una terza parte conclusiva del percorso è dedicata a tradurre la loro scrittura in voce, parola, gesto: il teatro, inteso anche come uso dei corpi sulla scena, per dare significato a quelle narrazioni.

Alla fine del laboratorio, martedì 3 febbraio alle ore 16:00, andrà in scena una performance teatrale dei ragazzi, che interpretando sul palcoscenico loro stessi, racconteranno le storie che hanno scritto.

L’evento sarà aperto gratuitamente al territorio.





Luogo: istituto comprensivo Sperone Pertini, via Pecori Giraldi, 21, PALERMO, PALERMO, SICILIA