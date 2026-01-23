Politica, convegno ad Enna sul futuro del Campo Largo con D’Alema e Marino

Si terrà lunedì 26 gennaio 2026 a Enna, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università Kore, il convegno organizzato dalla Fondazione Italianieuropei, presieduta da Massimo D’Alema, in occasione della presentazione dell’ultimo numero della rivista Italianieuropei. L’incontro sarà introdotto da Maria Stefania Marino, deputata del Partito Democratico; sono previsti gli interventi di Massimo D’Alema, del professor Raffaele Scuderi, direttore del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’Università Kore, e del professor Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore. Al centro del dibattito i temi della crisi della democrazia, dei nuovi equilibri europei, delle relazioni Europa-Asia, dell’export e del ruolo dell’Italia in Europa.

“Abbiamo voluto organizzare questo convegno a Enna perché riteniamo fondamentale aprire anche nei territori un confronto serio e approfondito sulla crisi del sistema politico e sulle prospettive democratiche del nostro paese. La presentazione del nuovo numero di Italianieuropei è un’occasione per riflettere, anche alla luce delle recenti elezioni regionali, sull’alternativa di governo alla destra e sul ‘campo largo’, ma soprattutto sul ruolo che l’Italia deve tornare a svolgere nello scenario europeo e internazionale, in una fase di profondi cambiamenti”: dichiara Maria Stefania Marino.