Condannato viola le regole, arrestato: sconterà a casa la pena

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha proceduto all’arresto di una persona condannata in via definitiva per il reato di evasione.

L’uomo stava scontando una condanna definitiva per detto reato, ed aveva ottenuto il beneficio della misura alternativa alla detenzione, nello specifico l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Ciò nondimeno, durante tale periodo il soggetto ha più volte violato le prescrizioni cui era sottoposto. Alla luce di tali condotte il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, in sede di declaratoria dell’esito del citato affidamento in prova ai SS.SS., ha disposto che parte della condanna venisse scontata in regime di detenzione domiciliare.

In ossequio all’Ordine di Esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Enna l’uomo è stato rintracciato e, compiute le attività di rito l’arrestato, è stato condotto presso il suo domicilio per rimanervi in detenzione domiciliare per la durata di mesi quattro.

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e nel tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio.