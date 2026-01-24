Educazione ambientale, visita al Ccr degli alunni del “Neglia N. Savarese”

Nell’ambito del progetto di Educazione Ambientale “Uso e riuso delle risorse del Pianeta, non abuso” condotto dalla prof.ssa Rosa Termine e voluto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “F.P. Neglia – N. Savarese” Maria Filippa Amaradio, gli Alunni delle classi terze della Scuola Primaria del plesso Neglia, accompagnati dalle insegnanti Santoro Cinzia, Caputo Giuseppina, Roccella Sabrina, Barresi Francesca, Di Grigorio Giacoma e dalle studentesse in Scienze della Formazione Primaria dell’Università Kore Raciti Gaia e Cocuzza Domenica tirocinanti presso la stessa Scuola, hanno visitato il Centro Comunale di Raccolta di c/da Scifitello, accolti dai dipendenti della Società EcoEnnaServizi.

Il CCR permette a qualsiasi cittadino di conferire gratuitamente tutti i rifiuti differenziati, ingombranti (apparecchiature refrigeranti, lavatrici, lavastoviglie, televisori, etc.), e i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In questo modo viene evitato l’abbandono di tali rifiuti nelle scarpate che oltre a rovinare il nostro paesaggio inquinerebbero il nostro ambiente.

“Il progetto di Educazione ambientale ha l’obiettivo di orientare gli alunni verso abitudini e comportamenti virtuosi, finalizzati al rispetto dell’ambiente attraverso la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del loro recupero, riutilizzo e riciclo” è quanto dichiara Rosa Termine che ha guidato la visita.

Gli alunni hanno consegnato al CCR batterie esauste, telefoni cellulari guasti e olio esausto, “la prof.ssa Termine ci ha spiegato quante sostanze inquinanti sono contenute in una piccola batteria che togliamo dai nostri giocattoli, mettendo a rischio anche l’acqua che ci beviamo” esprime l’alunno Giorgio Fulco; “anche l’olio di frittura delle patatine è inquinante e quindi va portato al CCR” aggiungono Filippo Inglese e Giada Manetta.

Alla fine della visita tutti sul bilico: 2.180 chilogrammi è il peso di tutti i bambini e degli accompagnatori!