Natalè 2025: oltre 321 attività coinvolte e più di 111.000 biglietti distribuiti

Si chiude con numeri significativi l’edizione 2025 di Natalè – Lo shopping premia te, la lotteria di Natale promossa da Confcommercio Caltanissetta Enna, che quest’anno ha coinvolto 321 attività commerciali delle province di Enna e Caltanissetta. Complessivamente sono stati distribuiti oltre 111 mila biglietti ai clienti che, durante il periodo natalizio, hanno scelto di effettuare i propri acquisti nei negozi di prossimità.





Un risultato che conferma l’efficacia dell’iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere il commercio locale e di incentivare i cittadini a preferire le attività del proprio territorio, contribuendo a mantenere vivi i centri urbani, le strade e le piazze, elementi fondamentali di sicurezza, presidio sociale e comunità.





«Siamo molto soddisfatti di questa edizione di Natalè – commenta Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna –. I numeri dimostrano che il messaggio è arrivato in modo chiaro: acquistare sotto casa significa sostenere persone, famiglie e imprese che ogni giorno tengono accese le nostre città. In un momento storico complesso per il commercio, la forte adesione delle attività e la partecipazione dei cittadini rappresentano un importante segnale di fiducia».





L’edizione 2025 si è configurata non solo come un’operazione di promozione economica, ma anche come un’iniziativa dal forte valore sociale, capace di raccontare, attraverso gesti quotidiani, l’importanza delle relazioni e della prossimità. Ogni acquisto ha contribuito a rendere i centri urbani più vivi e accoglienti, in particolare durante il periodo natalizio.





Per quanto riguarda la cerimonia di estrazione, inizialmente prevista al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna, Confcommercio comunica che, a causa di problematiche tecnico-logistiche, l’evento non potrà svolgersi nella sede programmata. L’estrazione dei biglietti avverrà comunque regolarmente il 25 gennaio alle ore 17 presso la Sala Rossa di Confcommercio Caltanissetta Enna, a Enna, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione, a garanzia della massima trasparenza e partecipazione. Lo spettacolo previsto al teatro è rinviato a data da destinarsi.





L’iniziativa Natalè si inserisce in un anno particolarmente significativo per Confcommercio Caltanissetta Enna, che nel 2026 celebrerà gli 80 anni dalla sua fondazione: otto decenni di attività al fianco delle imprese e delle comunità locali, con l’obiettivo di rappresentare e valorizzare il commercio come elemento centrale della vita economica e sociale del territorio.





Confcommercio Caltanissetta Enna ringrazia tutte le attività aderenti e i cittadini che hanno partecipato, contribuendo al successo di un’iniziativa che ha confermato, ancora una volta, come acquistare sotto casa sia un gesto semplice, ma capace di fare la differenza.