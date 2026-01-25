Capo d’Orlando, la Medaglia ecumenica “Sant’Óscar Romero” per il 2026 al vescovo anglicano Chandler Holder Jones

Il Centro “Sant’Óscar Romero” di Capo d’Orlando e l’Associazione Esperanto Nebrodi, in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, hanno deciso di tributare un riconoscimento ad un leader dell’ala statunitense dell’anglicanesimo più vicina alle Chiese ortodosse e a quella cattolica: pertanto la Medaglia ecumenica dedicata a Sant’Óscar Romero è stata assegnata per l’anno 2026 a Sua Grazia il Molto Reverendo Chandler Holder Jones, vescovo presidente della Provincia anglicana d’America (APA), nonché ordinario della diocesi degli Stati Uniti orientali. Impegnato in ambito sociale ed intellettuale, il Primate anglicano ha 54 anni, è sposato con Megan Baskwill Jones ed è padre di quattro figli. La decisione è stata resa nota dal docente universitario ed esperantista Antonio Matasso, da sempre attivo nel movimento ecumenico.

Il riconoscimento – conferito nell’ambito delle iniziative ecumeniche di questi giorni – intende valorizzare figure e realtà ecclesiali che si distinguono per la loro opera a favore del dialogo tra le confessioni cristiane, della comune testimonianza evangelica e della fraternità tra i popoli. Nelle due precedenti edizioni, la Medaglia ecumenica “Sant’Óscar Romero” è stata attribuita al vescovo Damien Mead della Diocesi del Regno Unito della Chiesa Cattolica Anglicana e poi all’episcopato della Chiesa Cattolica Ortodossa di Francia (ECOF), rappresentato dai vescovi Benedetto (Benoît) e Filippo (Philippe).

L’assegnazione al vescovo Chandler Holder Jones intende riconoscere il suo servizio pastorale e la sua azione di guida ecclesiale in una prospettiva di fedeltà alla tradizione apostolica e di costruzione di ponti ecumenici, in linea con lo spirito che ispira la Medaglia dedicata a Sant’Óscar Romero, testimone di giustizia e di pace, ricordato ogni anno a Capo d’Orlando.



Luogo: CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA