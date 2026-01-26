Tennistavolo, il talento ennese Arinella brilla ai Provinciali, successi anche per Malla e Notarrigo

È il nome di Antonio Arinella a dominare il fine settimana di tennistavolo andato in scena il 24 e 25 gennaio nella palestra di Sant’Onofrio. Il giovane atleta ennese, portacolori dell’ASD Gruppo Sportivo Folgore Enna, è stato il grande protagonista dei Campionati Provinciali individuali, imponendosi non solo nella sua categoria giovanile Under 13, ma anche nel singolare maschile di 6ª categoria, contro avversari più grandi ed esperti.

La crescita

Un risultato di rilievo che conferma la crescita tecnica e atletica di Arinella, capace di chiudere imbattuto il girone all’italiana dell’Under 13 con quattro vittorie su quattro, precedendo il compagno di squadra Francesco Giunta. Ma è nella gara di 6ª categoria che il giovane ennese ha lasciato il segno, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori per ritmo, velocità e maturità di gioco. In finale ha superato in quattro set Calogero Notarrigo, reduce a sua volta dal successo nella categoria Under 17.

L’Asd Ausonia Enna

La manifestazione, inserita nel calendario ufficiale del Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennistavolo, è stata organizzata dall’ASD Tennistavolo Ausonia Enna in collaborazione con il Comitato Provinciale Fitet, guidato da Bruno Potenza. La giornata di sabato è stata dedicata prevalentemente alle competizioni giovanili.

Le altre gare

Nel settore femminile Under 17 unificato, successo per Serena Malla della Sirio Villarosa, che ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Serena David. Sempre tra gli Under 17 maschili, dominio della Sirio Villarosa con la vittoria di Calogero Notarrigo su Giacomo Laquatra.

La giornata di domenica ha visto invece lo svolgimento delle categorie superiori. Nel singolare maschile di 5ª categoria si è imposto Pierangelo Acciaro del Tennistavolo Calascibetta, vincitore in tre set su Filippo Fiamingo dell’Ausonia Enna. Spettacolare la gara di 4ª categoria, considerata la più avvincente sotto il profilo tecnico, conclusasi con il successo di Giuseppe Spagnolo nel derby interno all’Ausonia Enna contro Simone Giacone, suo compagno di squadra in Serie C1.

Over 60 e premiazioni

A chiudere la due giorni sportiva, il singolare maschile Over 60 unificato, vinto da Franco Di Calogero della Polisportiva Pietraperzia 88, autore di un percorso netto. Secondo posto per Luigi Napoli della Sirio Villarosa.

Alle premiazioni hanno partecipato il presidente del Comitato Provinciale Fitet di Enna Bruno Potenza, il dirigente Gaetano Savoca, il vicepresidente regionale Paolo Di Venti e i rappresentanti delle società coinvolte.

Un fine settimana che ha confermato la vitalità del tennistavolo ennese e, soprattutto, ha acceso i riflettori su un giovane talento locale destinato a far parlare ancora di sé.