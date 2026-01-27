La frana a Enna, tagliato il collegamento tra Ferrante e l’ospedale, Trovato: “Fare un varco”

Sono stati tagliati fuori dal collegamento con Enna Bassa e soprattutto con l’area dell’ospedale. Sono i residenti del quartiere Ferrante, che, per via dei problemi di staticità legati alla frana in via Civiltà del Lavoro, sono costretti a fare, come cantava Antonello Venditti, “dei giri immensi”.

La frana ed il soldi per ristrutturare

La denuncia è del consigliere comunale, Giuseppe Trovato, che, però, sa bene come la soluzione non è a portata di mano perché, nei giorni scorsi, l’amministrazione del sindaco Dipietro, in merito ai lavori in via Civiltà del lavoro per un suo totale ripristino, servono almeno 1,5 milioni di euro ed a tal proposito è stata sollecitata la Regione, perché si tratta di una somma insormontabile per le casse comunali.

L’alternativa: aprire un varco

“Occorre, quindi, immaginare soluzioni alternative, seppur non definitive, per consentire il deflusso veicolare dal quartiere di Ferrante verso la zona dell’Ospedale e, più in generale, una migliore viabilità ad Enna Bassa” spiega il consigliere Trovato.

“Consapevole che esistono – dice Trovato – ipotesi migliori, ma realizzabili solo con ingenti risorse ed in tempi non brevi, a me pare che la soluzione più semplice e immediata sia quella di aprire un varco in uscita nella statale SS561, esattamente nel punto inquadrato nell’immagine qui sotto riprodotta (per intenderci, dove aveva sede l’Agenzia delle Entrate fino a qualche tempo fa). I veicoli si immetterebbero in direzione obbligatoria verso Pergusa, ma potrebbero invertire la marcia alla rotonda che si trova circa 100 metri più avanti, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Non sono un tecnico, ma sembrerebbe sufficiente aprire il guardrail e individuare qualche piccolo accorgimento idoneo a consentire ai veicoli di immettersi in sicurezza nella strada principale”.

Il consigliere assicura di aver parlato con l’assessore Vasco che ha già svolto ieri sera “un primo sopralluogo nella serata di ieri, inoltre il “Sindaco Dipietro che mi ha garantito che si attiverà subito per valutare la fattibilità di tale ipotesi e, in caso positivo, di attuarla con sollecitudine”