Band Music Fans Community (BMFC) diventa il punto di riferimento mondiale della band music bengalese

La Band Music Fans Community (BMFC) è stata fondata il1° marzo 2023 a Chattogram, Bangladesh, con una missione chiara e ben definita:promuovere, preservare e celebrare il ricco patrimonio della band music bengalese.Ciò che è iniziato come un’iniziativa guidata dai fan si è gradualmente trasformato in una potente piattaforma digitale. Oggi BMFC è lapiù grande e attiva community di fan della band music bengalese, capace di riunire appassionati sia nel Paese che all’estero, creando un solido ponte tra artisti e pubblico.

Visione e leadership

La piattaforma è guidata dalFondatore e Proprietario Abdullah Al Noman, che svolge un ruolo centrale nel definire la visione di BMFC, la politica dei contenuti e la direzione a lungo termine.

Riflettendo sul percorso compiuto, Abdullah Al Noman afferma:

“All’inizio non c’era un grande piano. Amavo semplicemente la band music. Un giorno ho creato una pagina per caso. Passo dopo passo, il viaggio è cresciuto fino a diventare ciò che BMFC è oggi. Ora lavoriamo con persone sia del Bangladesh che dall’estero, ma il nostro obiettivo principale resta lo stesso: portare gli artisti bengalesi sulla scena globale.”

Forte presenza digitale e portata globale

Con la fiducia e il supporto dioltre un milione di follower, BMFC mantiene una solida presenza su diverse piattaforme digitali, tra cuiFacebook (pagina e gruppo), Instagram, TikTok e YouTube. Questa ampia attività ha reso BMFCl’unica piattaforma dedicata ai fan della band music bengalesea operare in modo così completo su tutti i principali canali social.

BMFC pubblica regolarmente:

Notizie e aggiornamenti legati alle band

Storie e approfondimenti esclusivi

Rievocazioni storiche e archivi musicali

Contenuti creativi realizzati dai fan

Discussioni guidate dalla community

Grazie a contenuti costanti e di qualità, BMFC continua a ispirare le nuove generazioni, rendendo al contempo omaggio ai pionieri che hanno costruito l’eredità della band music del Bangladesh.

Preservare la cultura, ispirare il futuro

Oltre all’intrattenimento, BMFC svolge il ruolo diimportante archivio digitale della band music bengalese. Presentando sia band leggendarie sia artisti emergenti, la piattaforma garantisce una rappresentazione equilibrata e una crescita sostenibile della cultura musicale del Paese.

Guardando al futuro, laBand Music Fans Community (BMFC)punta a crearemaggiori opportunità professionali per band e artisti bengalesi, organizzando e presentando il loro lavoro in modo più efficace sia a livello nazionale che internazionale.

Team e organizzazione

Dietro BMFC c’è unteam dedicato e instancabile.

La piattaforma opera sotto la guida delFondatore e Proprietario Abdullah Al Noman, affiancato daNuhat Faiza (Direttrice),Imtiaz Ahmed Rishan (Manager)eRiyad Sarkar (Tech Manager), che insieme supervisionano la pianificazione strategica e le operazioni quotidiane.

Membri fondatori (Team Admin)







Ayesha Ahsana

Tuhin BaniK

Ibrahim RO





Team di moderazione







Abdullah Al Burhan





Ibnul Khattab





Aayush





Raihan Ahmed





Noyon Ahmed





Eyadul Islam





Insieme, i team di amministrazione e moderazione garantiscono un ambientesicuro, coinvolgente e inclusivoper la community.

Una forza culturale in crescita





Guidata da lavoro di squadra, passione e una visione chiara, laBand Music Fans Community (BMFC)è emersa come unimportante polo culturale digitale. Con un approccio incentrato sulla community e un’influenza globale in continua espansione, BMFC prosegue il suo percorso per portare la band music bengalese oltre i confini,connettendo i fan, valorizzando gli artisti e mantenendo vivo lo spirito musicale della nazione in tutto il mondo.