Le comunità energetiche, il progetto “rinnovabile” consegnato all’assessore Colianni

Al convegno-workshop, tenutosi nel pomeriggio del 23 gennaio 2026 nei locali dell’Ex Macello di

Paternò, si è parlato di comunità energetiche rinnovabili solidali e del progetto “SCER –

condividere energia rinnovabile e solidale” finanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa

Valdese.

Il progetto

Il progetto è stato elaborato e realizzato dal Presidio Partecipativo del Patto di Fiume

Simeto in collaborazione con CER Simeto, CER Stella Aragona e CER Etna. L’obiettivo del

progetto è stato consolidare un modello di welfare energetico bottom-up, basato sulla

collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese per la produzione e condivisione di energia

rinnovabile, migliorando le condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio e favorendo

la transizione ecologica e l’autonomia energetica locale.

I partecipanti

Al convegno- workshop hanno partecipato: l’Arcidiocesi di Catania, Istituzioni comunali e regionali, Enti del terzo settore, imprese, associazioni e cittadini comuni. Molto apprezzati sono stati gli interventi di: Edoardo Zanchini (direttore dell’ufficio clima di Roma Capitale), Anna Riccardi (presidente della CER Napoli Est), Katiuscia Eroe (direttrice generale della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali la

responsabile energia di Legambiente nazionale), Silvia Pedrotti responsabile della Fondazione

Banco dell’Energia) e Sara Capuzzo, Antonio Maggio (già funzionario regionale ed esperto

nel Terzo Settore e amministrazione condivisa), Giuseppe Montemagno (portavoce del Forum

Terzo Settore Sicilia), Cristiano Bevilacqua (responsabile osservatorio giuridico Cesi e docente

dell’Università Lumsa) e Giuseppe Compagnone (consulente Assessore Regionale Energia).

L’assessore regionale Colianni

Al convegno è intervenuto anche l’assessore regionale all’energia Francesco Colianni al quale è stato

formalmente consegnato il documento programmatico condiviso dai partecipanti al convegno

contenente le seguenti proposte: istituzione di un tavolo tecnico regionale interdipartimentale;

costituzione di un’agenzia regionale per il clima e lo sviluppo sostenibile; creazione di un tavolo-

coordinamento nazionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali italiane; avvio di un

tavolo di confronto sui mega impianti fotovoltaici che stanno sconvolgendo il paesaggio agricolo

siciliano e sulle forme di compensazione e di ritorno di vantaggi per le comunità locali. Nella

mattinata si sono svolti dei workshop formativi curati dalla CER Etna ETS per gli studenti degli

istituti “F. Redi” ed “Endofap” sulla tecnologie energetiche, conoscenza del territorio, sostenibilità,

risparmio energetico e fonti rinnovabili.