Le comunità energetiche, il progetto “rinnovabile” consegnato all’assessore Colianni
Troina - 28/01/2026
Al convegno-workshop, tenutosi nel pomeriggio del 23 gennaio 2026 nei locali dell’Ex Macello di
Paternò, si è parlato di comunità energetiche rinnovabili solidali e del progetto “SCER –
condividere energia rinnovabile e solidale” finanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa
Valdese.
Il progetto
Il progetto è stato elaborato e realizzato dal Presidio Partecipativo del Patto di Fiume
Simeto in collaborazione con CER Simeto, CER Stella Aragona e CER Etna. L’obiettivo del
progetto è stato consolidare un modello di welfare energetico bottom-up, basato sulla
collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese per la produzione e condivisione di energia
rinnovabile, migliorando le condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio e favorendo
la transizione ecologica e l’autonomia energetica locale.
I partecipanti
Al convegno- workshop hanno partecipato: l’Arcidiocesi di Catania, Istituzioni comunali e regionali, Enti del terzo settore, imprese, associazioni e cittadini comuni. Molto apprezzati sono stati gli interventi di: Edoardo Zanchini (direttore dell’ufficio clima di Roma Capitale), Anna Riccardi (presidente della CER Napoli Est), Katiuscia Eroe (direttrice generale della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali la
responsabile energia di Legambiente nazionale), Silvia Pedrotti responsabile della Fondazione
Banco dell’Energia) e Sara Capuzzo, Antonio Maggio (già funzionario regionale ed esperto
nel Terzo Settore e amministrazione condivisa), Giuseppe Montemagno (portavoce del Forum
Terzo Settore Sicilia), Cristiano Bevilacqua (responsabile osservatorio giuridico Cesi e docente
dell’Università Lumsa) e Giuseppe Compagnone (consulente Assessore Regionale Energia).
L’assessore regionale Colianni
Al convegno è intervenuto anche l’assessore regionale all’energia Francesco Colianni al quale è stato
formalmente consegnato il documento programmatico condiviso dai partecipanti al convegno
contenente le seguenti proposte: istituzione di un tavolo tecnico regionale interdipartimentale;
costituzione di un’agenzia regionale per il clima e lo sviluppo sostenibile; creazione di un tavolo-
coordinamento nazionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali italiane; avvio di un
tavolo di confronto sui mega impianti fotovoltaici che stanno sconvolgendo il paesaggio agricolo
siciliano e sulle forme di compensazione e di ritorno di vantaggi per le comunità locali. Nella
mattinata si sono svolti dei workshop formativi curati dalla CER Etna ETS per gli studenti degli
istituti “F. Redi” ed “Endofap” sulla tecnologie energetiche, conoscenza del territorio, sostenibilità,
risparmio energetico e fonti rinnovabili.