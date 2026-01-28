Sicurezza a Cerami, 3 sanzioni per violazione del Codice della strada

41 persone controllate, 34 veicoli controllati, 3 esercizi commerciali controllati ed elevate 3 sanzioni per violazione al Codice della Strada: è questo il bilancio delle principali attività svolte la scorsa settimana nel comune di Cerami (EN) nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Enna, con il contributo delle altre le forze di polizia.

Questi controlli sono mirati all’intensificazione dell’ordinaria attività di prevenzione, anche con l’impiego di risorse straordinarie e, nello specifico, degli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’obiettivo dei suddetti servizi, pertanto, è consolidare la presenza delle Istituzioni nel territorio, ed in particolare presso i centri abitati e le zone urbane e rurali, garantendo maggiore sicurezza, limitando, altresì, i fenomeni legati alla criminalità diffusa e all’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Si rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente segnalando tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112, contribuendo così a rendere più sicuro il nostro territorio.