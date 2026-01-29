Cambio di consigliere provinciale, FdI: “Bene alternanza, così diamo centralità ai territori”

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Enna interviene sull’avvicendamento al Consiglio provinciale tra Nino Cammarata, dimessosi nella giornata di oggi, e Pino Castelli, che subentra. Un cambio che ha scatenato una polemica sollevata dai consiglieri comunali di opposizione di Piazza Armerina.

La posizione della Federazione provinciale di FdI

I vertici del partito del Presidente del Consiglio esprimono il loro ringraziamento a Cammarata, peraltro presidente provinciale di FdI oltre che sindaco di Piazza Armerina, “per il lavoro svolto al Libero Consorzio, in una fase delicata di riorganizzazione dell’ente, e per il contributo politico e amministrativo garantito in favore del territorio”.

Il ruolo di Cammarata

Cammarata, secondo quanto indicato dalla Federazione, continua a “rappresentare un punto di riferimento solido per Fratelli d’Italia e per le comunità locali”.

“Nel rispetto di uno spirito di alternanza e in un sistema elettorale che non consente ai cittadini di esprimere un voto diretto, Pino Castelli, presidente del Consiglio comunale di Catenanuova, subentra a Nino Cammarata nel Consiglio provinciale, portando avanti il lavoro di rappresentanza istituzionale del partito”.

Riforma del sistema elettorale per l’ex Provincia

La Federazione di FdI “ribadisce la necessità di una riforma del sistema elettorale che restituisca voce agli elettori nell’elezione del Presidente della Provincia e ridia piena dignità e autorevolezza al Consiglio provinciale. Con questo avvicendamento il partito rafforza la propria presenza istituzionale e conferma la volontà di dare forza e centralità ai territori”