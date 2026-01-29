I danni del maltempo, i vigili del fuoco in azione per la Chiesa di Santa Lucia

Nelle ultime ore, a Enna Bassa il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Enna è intervenuto con urgenza nella Chiesa di Santa Lucia, resa vulnerabile dalle forti piogge e dai venti intensi legati al ciclone Harry, che ha investito la Sicilia centrale e orientale negli ultimi giorni. I soccorritori hanno operato per verificare infiltrazioni d’acqua e mettere in sicurezza le strutture della chiesa, a tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio artistico e religioso della comunità ennese.

Chiusa la San Calogero

L’ondata di maltempo continua a portare strascichi nel territorio ennese: stamane si è registrata la chiusura al traffico della SP 51 “San Calogero”: il Comune di Enna ha disposto la sospensione della circolazione sulla provinciale che collega Enna Bassa al Castello di Lombardia a causa della caduta di massi dal versante instabile, resa ancor più pericolosa dalle piogge persistenti.

La fragilità del territorio

Questi eventi si inseriscono in un quadro di danni territoriali gravi, con la rete viaria colpita in più punti e interventi urgenti necessari sia per la riparazione delle infrastrutture sia per prevenire aggravamenti futuri. Le condizioni estreme causate dal ciclone Harry hanno messo in evidenza la fragilità del territorio rispetto a fenomeni meteorologici intensi, richiedendo risposte immediate delle squadre di emergenza e istituzioni locali.

La conta dei danni

La conta completa dei danni è ancora in corso, con sopralluoghi tecnici per valutare le condizioni degli edifici pubblici, delle strade e delle strutture religiose, mentre la comunità continua a fare i conti con le conseguenze di questa eccezionale ondata di maltempo