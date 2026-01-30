Fine del servizio a piedi a Valguarnera, i vigili urbani hanno una nuova macchina

I vigili urbani di Valguarnera non saranno più costretti a svolgere il servizio a piedi. Da ieri, infatti, il Comune ha dotato il corpo di Polizia municipale di un nuovo mezzo di servizio, acquistato appositamente per migliorare l’efficienza e la tempestività degli interventi sul territorio.

L’auto sfoggiata

Si tratta di una Jeep Renegade, che è stata posta in bella mostra davanti al Palazzo municipale. Il nuovo veicolo consentirà agli agenti di operare con maggiore agilità, soprattutto nelle attività di controllo e vigilanza su tutto il territorio comunale. L’auto non è tuttavia ancora operativa, ma lo sarà nei prossimi giorni, il tempo necessario per completare alcune pratiche automobilistiche e burocratiche.

Una volta entrata in servizio, rappresenterà un importante supporto per l’attività quotidiana dei vigili urbani, migliorando le condizioni di lavoro del personale e garantendo un servizio più efficace ai cittadini. Come è noto i 4 vigili in dotazione al Comune sono stati sprovvisti di auto di servizio da diversi mesi, in considerazione del fatto che le due vecchie auto la Fiat Punto e la Fiat Brava erano da diversi mesi fuori uso.