Adesso vi raccontiamo noi, lo spettacolo finale del progetto teatrale all’istituto Sperone Pertini – in scena protagonisti gli studenti
Comunicati Stampa - 31/01/2026
Martedì 3 febbraio alle ore 16:00 nell’Aula teatro del plesso Pertini (via Pecori Giraldi, 21 – Palermo) andrà in scena “Adesso vi raccontiamo noi”, spettacolo finale del progetto teatrale degli studenti e delle studentesse dell’istituto comprensivo Sperone-Pertini con la regia di Claudio Fava e Massimo Blandini.
I ragazzi interpreteranno le storie che hanno scritto durante il periodo di laboratorio. Descriveranno il quartiere in cui vivono e daranno voce alle loro emozioni.
Ingresso gratuito
