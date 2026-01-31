Referendum Giustizia, Marano (M5s) incontra i cittadini: “No ad una riforma finta e che non serve ai cittadini”

La deputata regionale al gazebo informativo allestito questa mattina a Piazza Stesicoro dal Gruppo territoriale Catania Est M5s.

“Non solo non impatta su lentezza ed inefficienza del sistema giudiziario ma di fatto espone l’operato dei pm al controllo della politica: ecco perché la riforma della giustizia proposta da questa maggioranza di governo è un bluff. Proprio su questi temi mi sono confrontata stamattina con i tantissimi cittadini che al gazebo informativo allestito in piazza Stesicoro a Catania hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e partecipare attivamente al dibattito referendario”.

A dirlo è Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle che oggi ha preso parte all’iniziativa organizzata dal Gruppo territoriale Catania Est M5s.

“Stabilire un filo diretto con i cittadini è nel Dna del nostro Movimento e oggi puntualmente lo abbiamo dimostrato approfondendo i contenuti di una riforma che non serve ai cittadini e che è un clamoroso spreco di risorse pubbliche”.

“La lista dei motivi per cui occorre dire no al referendum sulla giustizia è lunga. Ma in cima c’è l’amarezza che deriva dal constatare che, mentre stiamo ancora contando i danni per il maltempo e mentre contiamo ogni santo giorno anche tutte le altre emergenze che attanagliano la nostra Isola, l’attenzione del governo Meloni va da tutt’altra parte”, conclude Marano.



