Serata francese ad Enna tra il fascino della Carmen di Bizet e la raffinata cucina transalpina

La Carmen del francese Georges Bizet protagonista dell’appuntamento “a cena con l’opera” organizzata dal Salone della musica nell’osteria Tommy’s Wine di Enna.

L’avvocato con la passione per la lirica

La storia, la musica, la fascinazione dell’opera al centro della serata con un cicerone d’eccezione, Massimo Sicurezza, avvocato ennese con la passione per la musica lirica che ha guidato con grande competenza i partecipanti nelle pieghe dell’opera ottocentesca.

Il tuffo nel passato attraverso la cucina francese

L’appuntamento ha fatto rivivere il clima e l’epoca in cui la Carmen è stata ambientata con una cena a tema Francia che ha proposto i famosi croissant salati al camembert, l’immancabile soupe d’onion, la zuppa di cipolla alla francese e il manzo alla borgognona, tutti piatti accompagnati da vini francesi, il Cremant della Loira, uno chardonnay e un pinot noir della Borgogna. Una serata didattica all’insegna della buona musica, del buon cibo e della buona compagnia.

Il Salone della Musica di Enna è un’associazione culturale, presieduta da Aldo Petralia, che sta animando la città organizzando appuntamenti di approfondimento, come incontri di guida all’ascolto, promuovendo la diffusione del sapere musicale nel territorio ennese.