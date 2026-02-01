Enna, cuore e carattere: fermata la capolista Nuova Igea Virtus

L’Enna frena la capolista: contro la Nuova Igea Virtus è un pareggio che sa di crescita

L’Enna rallenta la corsa della capolista Nuova Igea Virtus e lo fa al termine di una prestazione di spessore, l’ennesima contro una big del torneo. Al “Generale Gaeta” finisce 1-1, un risultato che consolida i passi in avanti della squadra gialloverde, oggi stabilmente a metà classifica, anche se resta il rammarico per una vittoria sfumata dopo una gara giocata con personalità, ritmo e tante occasioni create.

La cronaca

I giallorossi ospiti passano in vantaggio con Cess, approfittando di una situazione difensiva confusa, ma l’Enna non si disunisce, reagisce con carattere e trova il meritato pareggio grazie a Distratto, bravo a capitalizzare la pressione costante dei padroni di casa. Una dinamica che ricorda da vicino quanto visto contro il Savoia: anche in quel caso prestazione convincente, ma bottino forse inferiore a quanto meritato.

La squadra di Francesco Passiatore dimostra ancora una volta maturità e consapevolezza dei propri mezzi, riuscendo a tenere testa alla prima della classe. Il punto conquistato permette all’Enna di proseguire il proprio cammino positivo e guardare con fiducia al prosieguo del campionato.

Le parole di Passiatore

Nel post gara, il tecnico gialloverde ha sottolineato la prova dei suoi: «Questa è una squadra che ha temperamento, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Sono orgoglioso di questi ragazzi ed è un piacere vederli giocare. Abbiamo preso gol su un’azione surreale, ma la squadra ha reagito bene e non si è demoralizzata».

Risultati e classifica: Enna solida, la vetta si accorcia

La giornata di campionato conferma l’equilibrio del torneo. In testa alla classifica ne approfitta l’Athletic Palermo, che si porta a una sola lunghezza dalla vetta grazie al netto 4-0 esterno sull’Acireale, firmato da Zalazar, Bonfiglio, Lores Varela e Maurino.



Si annullano invece Reggina e Savoia, che nel big-match di giornata non vanno oltre l’1-1: vantaggio campano con Umbaca, risposta amaranto di Ferraro. Vince di misura la Nissa, che supera 1-0 il Ragusa grazie alla rete di Palermo.



Passo falso del Milazzo, sconfitto in casa dalla Gelbison: i campani scappano con Viscomi e Kosovan, accorcia Curiale, ma nel recupero il rigore di Ferreira chiude i conti sull’1-3.



In zona bassa colpo importante del CastrumFavara, che batte 2-1 la Vibonese con i gol di Varela e Lo Duca; inutile per gli ospiti la rete di Carnevale. I gialloblù restano penultimi ma agganciano l’Acireale. Continua a risalire il Messina, vittorioso 1-0 sul campo del fanalino di coda Paternò grazie a Roseti.

Successi anche per Gela e Vigor Lamezia: i biancoazzurri superano 2-0 la Sancataldese con la doppietta di Petta, mentre i calabresi si allontanano dalla zona play-off imponendosi nel derby contro il Sambiase (0-1, gol di Cosendey).

Per l’Enna, dunque, un altro segnale forte: la classifica sorride, il gioco convince e la sensazione è che questa squadra abbia ancora margini per togliersi più di una soddisfazione.



