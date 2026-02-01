Rottamazione dei debiti comunali, sì della sindaca di Valguarnera per l’adesione

L’Amministrazione comunale di Valguarnera ha avviato il percorso per valutare l’adesione alla rottamazione quinquies, misura prevista dalla normativa nazionale in materia di riscossione dei tributi. La sindaca Francesca Draià ha trasmesso al presidente della III Commissione consiliare la richiesta formale di convocazione della Commissione, primo passaggio necessario per l’esame della proposta.

Cosa è la rottamazione quinquies

La rottamazione quinquies consente agli enti locali, su base volontaria e regolamentata, di permettere ai contribuenti la definizione agevolata dei debiti comunali non riscossi. Il meccanismo prevede il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi, attraverso modalità e tempi stabiliti dal Comune, con l’obiettivo di favorire il recupero di crediti difficilmente esigibili e, al contempo, agevolare i cittadini nel rientro delle proprie posizioni debitorie.

La sindaca

La valutazione dell’adesione, ha chiarito l’Amministrazione, sarà condotta con attenzione agli aspetti finanziari e normativi. «L’Amministrazione intende affrontare il tema con un approccio serio e responsabile, coniugando la scelta politica con il necessario approfondimento tecnico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle regole che governano le entrate comunali», ha dichiarato la sindaca.

L’obiettivo indicato è quello di costruire un percorso definito, sostenibile e trasparente. «L’obiettivo è costruire un percorso chiaro, sostenibile e trasparente, che consenta di migliorare l’efficacia della riscossione e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini uno strumento concreto per regolarizzare la propria posizione senza sanzioni e interessi, attraverso modalità di pagamento più accessibili», ha aggiunto Draià.

Il confronto con i commercialisti

Nelle more dell’iter consiliare, l’Amministrazione avvierà un confronto con l’Ordine dei Commercialisti e con i professionisti del territorio per acquisire contributi tecnici utili alla definizione di una proposta equilibrata, applicabile e comprensibile. La misura viene considerata un’opportunità sia per il Comune, che potrebbe trasformare crediti difficilmente riscuotibili in risorse effettive da destinare ai servizi, sia per i cittadini, ai quali verrebbe offerto uno strumento di regolarizzazione basato su criteri di equità e sostenibilità.