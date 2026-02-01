Solidarietà a Niscemi, raccolta fondi della Pro Loco di Valguarnera

La solidarietà per la popolazione di Niscemi, colpita da un immane tragedia, arriva anche da Valguarnera che dista dalla citta nissena una cinquantina di chilometri. La Pro loco locale “Terre di Carrapipi” ha infatti lanciato una raccolta fondi per sostenere la ripresa di Niscemi e supportare i cittadini che hanno dovuto lasciare senza alternativa alcuna le proprie abitazioni.

“Non possiamo restare immobili”

“In questi giorni -afferma in una nota la dirigenza locale- non riusciamo a restare in silenzio né immobili davanti al dolore che ha colpito la comunità di Niscemi. Una frana ha stravolto vite, portando via case, ricordi, certezze. Ha ferito non solo un territorio, ma l’anima di un paese intero. Dietro ogni porta chiusa, dietro ogni strada spezzata, ci sono famiglie, storie, radici. C’è chi ha perso tutto e chi, pur essendo al sicuro, guarda il proprio paese sprofondare insieme ai propri affetti. Questa raccolta fondi da parte nostra -scrivono attraverso una nota- nasce dal bisogno profondo di essere presenti, di trasformare la vicinanza in un gesto concreto. Nasce da solidarietà, empatia e umanità, valori che uniscono le nostre comunità siciliane nei momenti più difficili.”

I fondi raccolti alla Pro Loco Niscemi

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione Pro Loco Niscemi APS, che si occuperà di portare aiuto concreto alla comunità di Niscemi. Ogni donazione rappresenta un abbraccio, un segno di speranza, un modo per dire: non siete soli. “Per questo- scrivono nell’appello alla comunità valguarnerese- abbiamo bisogno del vostro sostegno, insieme possiamo aiutare Niscemi a rialzarsi. Partecipa alla campagna e aiutaci a spargere la voce! Grazie di cuore a chi vorrà esserci”.