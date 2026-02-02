A Catania l’icona di sant’Agata ispira un progetto sociale contro le discariche. In mostra fino al 12 febbraio

CATANIA, 02 febbraio 2026 – Inaugurata a Palazzo della Cultura di Catania, dove sarà visitabile fino al 12 febbraio, la mostra “icònA”: nove tele originali realizzate da altrettanti artisti che hanno per soggetto Sant’Agata, la patrona della città di Catania i cui festeggiamenti – seguiti ogni anno da decine di migliaia di devoti, curiosi e semplici osservatori laici – sono in programma per tradizione dal 3 al 6 febbraio. Gli autori di “icònA” sono Giovanna Brogna Sonnino, Giorgio Distefano, Alice Grassi, Giuseppe Livio, Santo Pappalardo, Maurizio Pometti, Cetty Previtera, Filippa Santangelo, Alice Valenti. Obiettivo del progetto era quello di utilizzare il linguaggio dell’arte contemporanea per sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle microdiscariche sparse nel centro storico, provando a dissuadere gli “zozzoni” dall’abbandonare rifiuti affiggendo ai muri copie delle opere originali realizzate dagli artisti.

Un’idea dell’associazione culturale Basaltika, organizzata insieme con il Comitato Festa di S. Agata a sostegno della campagna “Catania è Casa” del Comune di Catania, che dopo la pittura e la fotografia prosegue nel 2026 nel solco del design, coinvolgendo l’Ordine degli Architetti e la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania.

All’inaugurazione, insieme a tutti i nove artisti protagonisti del progetto hanno preso parte: Carmelo Grasso, presidente del Comitato Festa di S. Agata, insieme a Clara Leonardi, tesoriera dell’associazione; Melania Guarrera, presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania; Oriana Tabacco, presidente di Basaltika, con Samantha Torrisi e Carmen Cardillo, componenti del comitato scientifico che ha selezionato le opere del progetto. E ancora numerosi esponenti del mondo dell’arte, professionisti dell’architettura, studiosi, critici d’arte e collezionisti.

Visite tutti i giorni fino al 12 febbraio, dalle 9 alle 18. Ingresso libero.

LA MOSTRA. Nove gli artisti emergenti e con esperienze internazionali selezionati dal comitato scientifico di Basaltika dopo una manifestazione di interesse. Esponenti di diversi linguaggi espressivi – pittura, fotografia, grafica e installazione – hanno elaborato l’icona di Agata, partendo dall’immagine del fercolo votivo della Santa e restituendola con la loro cifra stilistica autoriale. Obiettivo: donare alla città un contributo di bellezza, rispetto degli spazi comuni e legalità. Stampate in formato manifesto, infatti, le opere degli artisti – i cui originali sono adesso in mostra a Palazzo della Cultura – sono state appese la scorsa estate in giro per la città, in prossimità degli accumuli irregolari di rifiuti.

Per il 2026 “icònA” coinvolgerà il mondo architettura e del design tramite l’Ordine degli Architetti e la Fondazione dell’Ordine di Catania. L’idea è quella di lanciare un concorso di idee per ripensare alcuni spazi del centro storico, immaginando nuove edicole votive dedicate alla Santa patrona della città, concepite secondo una sensibilità contemporanea.









Le strade di Catania che ospitano i manifesti di “icònA” sono:

– Via Auteri (Filippa Santangelo)

– Via Grimaldi (Cetty Previtera)

– Piazza Castello Ursino (Giorgio Distefano)

– Piazza Federico di Svevia 92, Gammazita (Alice Grassi)

– Via Castello Ursino, fronte GAM (Giovanna Brogna Sonnino)

– Via Castello Ursino, angolo Via Garibaldi (Giuseppe Livio)

– Via A. di Sangiuliano, Biblioteca (Maurizio Pometti)

– Via A. di Sangiuliano 172 (Santo Pappalardo)

– Via A. di Sangiuliano 221 (Alice Grassi)

– Via A. di Sangiuliano, angolo Via Manzoni (Filippa Santangelo)

– Via A. di Sangiuliano – P.zza Manganelli, Biblioteca Sciavarrello (Giorgio Distefano)

– Via A. di Sangiuliano, angolo Via Coppola (Alice Valenti)

– Via Landolina (Maurizio Pometti)

– Via Landolina, angolo Via Valle (Giovanna Brogna Sonnino)

– Piazza Teatro Massimo (Cetty Previtera)

– Piazza San Placido (Giuseppe Livio)

– Via Auteri, fronte Scuola Media (Alice Valenti)

– Via Garibaldi, angolo Via Santa Chiara (Santo Pappalardo)





