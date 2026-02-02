Adamo: “Non mi sono mai proposta come candidato a sindaco, io al servizio dei bambini”

“Vorrei specificare che se avessi voluto candidarmi alle prossime elezioni amministrative, lo avrei comunicato personalmente, non certo per il tramite di qualche dubbio personaggio in cerca d’autore”. Lo afferma la dirigente scolastica Marinella Adamo, in riferimento all’intervista su ViviEnna rilasciata da Livio Dottore in cui la stessa dirigente è stata indicata come possibile candidata a sindaco.

“Sono al servizio per la parte sana della città”

“Questa caccia al nome – spiega Marinella Adamo – del futuro sindaco resta, a mio avviso, fine a sé stessa in mancanza di un confronto serio sulle prospettive di sviluppo di una città in sofferenza. Personalmente, lavoro già al servizio della città, nello specifico per la sua parte più sana e promettente: i bambini. Non ho altre ambizioni se non quella di offrire ai miei alunni una scuola di qualità, nella convinzione che solo attraverso un’istruzione di eccellenza possano acquisire le competenze per affrontare le sfide globali”.

“Non mi sono mai proposta”

La dirigente scolastica precisa, che “non mi sono “tirata indietro” come è stato, maldestramente, affermato”, in realtà, “non mi sono mai proposta”.

“Il prossimo – aggiunge Adamo – martedì accompagnerò i ragazzi della 3° A del plesso Garibaldi a Roma, in Senato, dove saranno premiati quali vincitori di un concorso nazionale con il progetto “Custodi della Cultura”. I ragazzi parleranno di Enna, con orgoglio e forte senso di appartenenza, analizzandone le criticità ma, al contempo, evidenziando ciò che in questo piccolo capoluogo funziona. Paradossalmente, sono i più piccoli ad avere una visione per una città viva e fiorente”