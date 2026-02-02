I lavori sulla Sp 28: oltre 6 milioni di euro di finanziamento, finiranno entro estate del 2027

I lavori sulla Provinciale 28, la famosa Panoramica – consegnati stamane – ammontano a 6 milioni e 400 mila euro circa. Gli interventi riguarderanno la ricostruzione ex novo delle campate mentre per il ripristino dell’ultimo miglio, dove attualmente è stato realizzato il parcheggio temporaneo, ci sarà un successivo appalto il cui progetto è in corso di definizione. La fine dei lavori è prevista entro l’estate del 2027

Il presidente del Libero consorzio

“Finalmente si riparte- ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, che fin dal suo insediamento ha posto come priorità del suo mandato la realizzazione e il completamento dell’opera-. E’ servito un lavoro preparatorio successivo alla allocazione delle ultime risorse necessarie, oltre circa 2 milioni e 500 mila euro, che abbiamo attinto dall’avanzo di amministrazione in attesa che la Regione siciliana provveda a decretare le risorse, già deliberate dalla Giunta di Governo. La nostra è stata una chiara scelta politica perchè questo territorio non può più attendere. E’ una vicenda che si trascina da troppo tempo e che andava affrontata senza se e senza ma”.

Il sopralluogo

Prima della firma di rito del verbale di ripresa dei lavori il consigliere delegato, Salvatore Cappa, accompagnato dal dirigente del III settore, Daniela Lumera, dal direttore dei lavori, Vincenzo Tumminelli, dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Ragonese ha effettuato un sopraluogo alla presenza del rappresentante legale della ditta aggiudicatrice, la S.C.S costruzioni edili, Salvatore Capizzi di Maletto. Presenti anche l’archeologa, Serena Raffiotta e il coordinatore della sicurezza, Mauro Scaccianoce