Inchiesta sulla sanità, la Procura insiste su Cuffaro

Il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto solo due degli otto appelli presentati dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione nella sanità siciliana.

Lo scontro legale

Le misure cautelari disposte non saranno immediatamente esecutive, poiché gli indagati potranno ricorrere in Cassazione, sospendendone l’efficacia.I giudici hanno disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Ferdinando Aiello e l’interdizione dall’attività imprenditoriale per un anno nei confronti di Sergio Mazzola.

Respinti gli appelli

Respinti invece gli appelli relativi agli altri indagati, tra cui Alessandro Maria Caltagirone, dirigenti e funzionari coinvolti nella gara d’appalto oggetto dell’indagine.Le decisioni del riesame rimettono parzialmente al centro la cosiddetta “vicenda Siracusa”, legata a un appalto dell’Asp aretusea per servizi e forniture.

La tesi dei giudici

Secondo i giudici, non emergono responsabilità dei pubblici funzionari nell’aggiudicazione, mentre resta in discussione il presunto incremento del valore delle prestazioni affidate alla Dussmann Service e il ruolo di mediazione svolto attraverso la Euroservice di Mazzola. L’ipotesi contestata viene ricondotta al traffico di influenze illecite.Nella stessa cornice si inserisce la posizione di Totò Cuffaro, già agli arresti domiciliari: la Procura ha chiesto di riqualificare le accuse, riproponendo anche i reati di corruzione e associazione per delinquere.In una nota, Dussmann Service ha respinto ogni coinvolgimento, precisando di non aver avuto rapporti professionali con Aiello e denunciando una campagna mediatica ritenuta diffamatoria. La società ribadisce la propria estraneità ai fatti, appresi – afferma – esclusivamente dalla stampa.