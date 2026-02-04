Centrodestra, Longi (FdI) apre all’area di Forza Italia di Luisa Lantieri: “Venga nella coalizione”

Prove di unità nel Centrodestra dopo l’appello delle ore scorse dell’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, che, evidentemente, ha ormai definitivamente abbandonato il progetto centrista e riformista che era stato in rampa di lancio nelle settimane precedenti alla fine del 2025.

L’apertura a Lantieri

La parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi, che intende assumere il ruolo di ricucitrice del Centrodestra, nell’affermare “piena condivisione rispetto a quanto dichiarato dall’assessore Colianni” lancia un invito all’altro pezzo di Forza Italia, rappresentato dalla vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, a scendere dall’Aventino per tornare al tavolo del Centrodestra, in cui già c’è l’altra area di Forza Italia, quella falconiana rappresentata dalla coppia Occhipinti Palermo. I rapporti tra le due correnti non sono granché buoni ma la deputata nazionale conta di poter sanare le ferite in vista dell’obiettivo comune: vincere le elezioni amministrative, battendo il Pd che ha in Mirello Crisafulli il suo asso nella manica.

“Sono fiduciosa – dice Eliana Longi – che anche quella importante parte di Forza Italia che non si è ancora espressa in maniera chiara possa, a stretto giro, chiarire la propria posizione, partecipando con il prestigioso simbolo accanto a quelli, altrettanto rilevanti, di Fratelli d’Italia, MPA e Noi Moderati, rafforzando ulteriormente una coalizione già solida”.

“FdI non impone candidato a sindaco”

In merito al candidato sindaco, la deputata nazionale di FdI precisa che il suo partito “non intende imporre alcun candidato sindaco né porre veti, pur essendone legittimato, ma invita tutti a una condivisione responsabile che possa condurre a una netta vittoria”.

La fine del civismo

Longi afferma la centralità dei partiti tradizionali, ritenendo ormai “tramontata l’era del civismo e della fluidità politica che, pur avendo ben governato questa città per dieci anni, non è più replicabile; così come è definitivamente superata l’epoca del doppio giochismo”.

Insomma, si chiude così anche l’era del sindaco Dipietro, che ha incarnato lo spirito del civismo anche se con il passare degli anni la sua amministrazione ha decisamente virato verso il Centrodestra.

Il messaggio alla parlamentare Ars di Forza Italia

La deputata ennese, come Colianni, avverte che non bisogna ripetere gli errori dei mesi scorsi, sostenendo “che non è più pensabile ricorrere a stratagemmi che hanno caratterizzato le ultime elezioni provinciali e che hanno finito per consegnare al Partito Democratico il governo dell’ente”

Sconfitta che una grossa fetta del Centrodestra, dai falconiani di Forza Italia a FdI, ha attribuito alla Lantieri, a cui, evidentemente, viene data un’ultima possibilità che vorrebbe dire anche abbandonare l’ipotesi di Paolo Gargaglione candidato sindaco.

Frattanto, Longi preannuncia che “il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nino Cammarata, convocherà a strettissimo giro il tavolo provinciale che, nel rispetto di tutti gli ennesi, dovrà presentarsi al più presto alla città”