Mensa della scuola De Amicis, via al progetto per il restyling: finanziamento di 433 mila euro

La mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna si prepara a un restyling completo. La giunta municipale ha approvato oggi il progetto esecutivo per la riqualificazione architettonica e funzionale della struttura, oltre agli interventi necessari per garantire maggiore sicurezza. Il finanziamento previsto ammonta a 433.728,70 euro e sarà coperto dai fondi del PNRR, Missione 4 – Istruzione e ricerca.

L’assessore Palermo

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Con questo progetto, l’amministrazione Dipietro conferma l’attenzione verso le scuole della città e la capacità di intercettare risorse extra bilancio, fondamentali per il miglioramento dei servizi pubblici».

Rinnovare spazi

Gli interventi previsti mirano non solo a rinnovare gli spazi, ma anche a rafforzare il ruolo delle scuole come luoghi aperti al territorio, utilizzabili anche oltre l’orario scolastico. L’obiettivo è sostenere le famiglie nella gestione della vita quotidiana, prevenire la dispersione scolastica e ridurre forme di marginalità sociale.

«Un ringraziamento va agli uffici comunali – ha concluso l’Assessore Palermo – per il prezioso lavoro che ha reso possibile questo importante finanziamento per la nostra città».