Enna, interventi sul verde urbano: modifiche alla viabilità in via Pergusina

Giornata di cambiamenti alla circolazione venerdì 6 febbraio 2026 nelle aree di via Pergusina e via delle Acacie, dove sono programmati interventi di rimozione di alcuni alberi per motivi di sicurezza e manutenzione.

Limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Comando di Polizia Locale ha disposto una serie di limitazioni temporanee al traffico. Dalle ore 9.00 alle 11.00, e comunque fino al termine delle operazioni, sarà interdetta la circolazione sia veicolare che pedonale nella corsia di via Pergusina in direzione Ospedale, nel tratto compreso tra l’incrocio con via delle Acacie e quello con via degli Oleandri.

La deviazione

Il traffico diretto verso Pergusa verrà deviato sulla corsia sinistra sottostante via Livatino, mentre i veicoli provenienti da Pergusa in direzione Enna Bassa potranno utilizzare via Livatino, con prosecuzione fino alla rotatoria antistante il centro commerciale “San Cristobal”.

L’amministrazione comunale invita automobilisti e pedoni a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, al fine di ridurre i disagi durante l’esecuzione dei lavori.



