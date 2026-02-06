Centrodestra, Noi Moderati agli alleati: “Subito il tavolo e poi scegliere il candidato sindaco”

“Noi Moderati raccoglie favorevolmente l’appello all’ unità del centrodestra ennese da parte dell’ assessore regionale Francesco Colianni”. Lo affermano Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca, esponente di primo piano di Noi Moderati, che auspicano la costituzione del tavolo del Centrodestra per redigere il programma politico ed il candidato a sindaco da presentare agli elettori in occasione delle amministrative di primavera a Enna.

L’appello all’unità del Centrodestra: messaggio a Lantieri

Noi Moderati lancia un appello ad altre aree del Centrodestra che ancora non hanno sciolto la riserva, in particolare la parte di Forza Italia legata alla parlamentare regionale Luisa Lantieri, ormai corteggiatissima.

“Siamo molto – dicono Di Maggio e Savoca- soddisfatti per l’adesione a questo appello e auspichiamo che a breve ci siano altre condivisioni su tale percorso da parte di altri soggetti politici. È arrivato il momento, finalmente, di costruire un tavolo tecnico comunale, affinché venga stilato un programma funzionale al rilancio della nostra città”.

La scelta del candidato a sindaco

Noi Moderati ritiene che non bisogna perdere dell’altro tempo anche perchè occorre “individuare, a Enna e non altrove, colui che dovrà rappresentarci alla guida della città”.

Savoca e Di Maggio affermano che Noi Moderati avrà una propria lista e chiarisce quali saranno i punti salienti del loro programma tra cui rompere “con quella politica spartitoria che non ci è mai appartenuta”. Infine, la stoccata al Pd: “Facciamo fronte comune nei confronti di un partito, il PD, sempre più isolato ed autoreferenziale”.