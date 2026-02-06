Le cure per la piccola Nora, sì della Regione per pagare le spese alla famiglia

“La Commissione sanitaria regionale dell’assessorato della Salute ha dato il via libera, oggi, al sostegno economico per la piccola Nora”. Lo si afferma in una nota della presidenza della Regione siciliana in merito alla vicenda della piccola ennese di 6 anni, Nora Franzone, che sta lottando contro il retinoblastoma, un tumore molto aggressivo contratto in tenerissima età.

La storia di Nora

La famiglia, in un articolo pubblicato su ViviEnna, ha affermato di non aver avuto accesso ai contributi assegnati dalla Regione, per cui si sta sobbarcando tutte le spese grazie soprattutto alle donazioni ricevute fino ad ora, inoltre il padre ha lanciato un appello chiedendo che il 5 per mille possa essere stornato in favore dell’associazione solidale per Nora. Il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo aver conosciuto la drammatica storia di Nora, ha deciso di occuparsene personalmente.

La copertura delle spese da parte della Regione

“Una decisione presa tenendo conto – si legge nella nota diffusa dalla presidenza della Regione – della gravità della sua patologia, che consentirà di coprire le spese di viaggio e di soggiorno per lei e per un accompagnatore durante il ricovero dello scorso settembre al Policlinico di Siena. Per eventuali futuri ricoveri o controlli sarà necessario presentare una nuova richiesta”.

Schifani: “Seguirò con attenzione la vicenda”

Il presidente della Regione assicura che non smetterà di seguire l’evoluzione della vicenda. “Continuerò a seguire con la massima attenzione ogni sviluppo – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – affinché la famiglia della piccola Nora non venga lasciata sola. Le istituzioni hanno il dovere di esserci, soprattutto quando ci si trova davanti a situazioni di grande fragilità e dolore”.