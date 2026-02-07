Elezioni, Longi tende la mano al sindaco ed ai civici e chiede un incontro “ma devo esserci io”

Traghettare i cosiddetti civici, perno centrale dell’amministrazione del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nel recinto della coalizione del Centrodestra, che è guidata dai partiti.

Il vertice dei dipietristi

E’ la missione della parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, che ha lanciato loro un messaggio dopo che nei giorni scorsi i dipietristi, come emerso in una nota del Capo di Gabinetto del Comune, si sono riuniti tra loro parlando di alleanze, programmi e candidato a sindaco.

Un vertice, forse, nato dopo che i partiti tradizionali del Centrodestra avevano rivendicato il ruolo di prima guida nelle strategie: l’assessore regionale del Mpa-Grande Sicilia, Francesco Colianni, nei giorni scorsi, ha affermato che la scelta del candidato “deve essere assunta nel tavolo regionale del Centrodestra” e la stessa Longi, poco dopo le affermazioni di Colianni, aveva parlato di “tramonto dell’era del civismo”.

“Il sindaco convochi un incontro ma devo esserci io”

Il sindaco ed i suoi consoli, evidentemente, non intendono farsi mettere da parte e così avrebbero dato un segnale. Che è stato colto dalla stessa parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia: Longi ha prima smussato le sue argomentazioni sul civismo, spiegando che “non rinneghiamo il passato”, salvo poi lanciare un messaggio al sindaco: convocare un incontro con tutti i dipietristi a cui deve partecipare la massima carica della politica ennese.

“Chiedo al Sindaco, nella sua funzione di garante -dice Longi – degli equilibri della coalizione, di convocare, alla mia presenza, un tavolo politico aperto che coinvolga tutti i civici, gli amministratori e i consiglieri comunali che hanno governato la città in questi anni, con l’obiettivo di condividere insieme, in modo unitario e trasparente, la scelta del miglior candidato sindaco da contrapporre all’unico avversario politico di sempre, il Partito Democratico”

L’obiettivo: vincere al primo turno

La deputata di FdI spinge per una coalizione coesa, “capace di unire partiti e mondo civico che possa garantire l’elezione del sindaco al primo turno, mettendo al centro Enna”, inoltre, “la scelta del candidato sindaco, così come il programma di governo, dovrà essere il frutto di una decisione comune, maturata tutti assieme, forze civiche e partiti, senza contrapposizioni, senza imposizioni e senza veti da parte di nessuno”.