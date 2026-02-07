Valguarnera, presentato l’Eco Carnevale: 6 giorni di eventi tra tradizione e sostenibilità

Dal 12 al 17 febbraio 2026 Valguarnera ospiterà una nuova edizione dell’Eco Carnevale Valguarnerese, manifestazione che punta a coniugare la tradizione carnevalesca con il coinvolgimento della comunità locale e l’attenzione alle tematiche ambientali.

L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale, si svilupperà nell’arco di sei giorni con un calendario che prevede sfilate, spettacoli e momenti di animazione rivolti a diverse fasce di pubblico.

Apertura con i bambini, chiusura con la mini sfilata

Il programma prenderà avvio giovedì 12 febbraio con la tradizionale sfilata dei bambini, considerata dagli organizzatori uno dei momenti simbolici della manifestazione. Nei giorni successivi sono previste serate di intrattenimento musicale e animazione nel centro cittadino.

Il momento centrale dell’Eco Carnevale è in programma domenica 15 febbraio, quando sfileranno i gruppi in maschera e i carri allegorici, accompagnati da spettacoli lungo il percorso e dalla cerimonia di premiazione finale. La manifestazione si concluderà martedì 17 febbraio con una mini sfilata e i festeggiamenti di chiusura.

Premi e attenzione all’ambiente

Anche per l’edizione 2026, il Carnevale di Valguarnera manterrà una forte impronta ecologica. Sono infatti previsti riconoscimenti specifici per i costumi e i gruppi che si distingueranno per l’utilizzo di materiali sostenibili e per l’adozione di comportamenti responsabili.

Secondo quanto sottolineato dall’Amministrazione comunale, l’obiettivo è quello di promuovere «una festa che unisca creatività, rispetto per l’ambiente e partecipazione collettiva», incentivando pratiche sostenibili senza rinunciare all’aspetto ludico della manifestazione.

Un evento di comunità

Nel documento ufficiale di presentazione, il Carnevale viene definito «un momento di festa collettiva, di identità e di comunità», capace di coinvolgere famiglie, bambini, associazioni e gruppi organizzati, contribuendo ad animare il tessuto sociale del paese.

L’Amministrazione comunale rivolge un invito alla cittadinanza e ai visitatori a prendere parte agli eventi, auspicando «una partecipazione ampia e attiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la vitalità del territorio».

Programma e regolamento

Il programma dettagliato delle iniziative e il regolamento dei premi sono consultabili nel manifesto ufficiale dell’Eco Carnevale Valguarnerese 2026, diffuso dal Comune nelle scorse ore.







