Referendum sulla giustizia, La Via portavoce del Comitato per il No

Piergiacomo La Via è il portavoce del comitato provinciale per il No al referendum sulla giustizia. L’ho ha eletto il comitato nella riunione che si è svolta a Enna venerdì pomeriggio.

Chi c’era

Alla riunioni sono intervenuti: Antonio Malaguarnera (segretario provinciale Cgil), Katia Rapè (segretaria provinciale Pd), Aldo La Ganga (responsabile provinciale Europa Verde-AVS), Ciccio Virlinzi (Sinistra italiana – AVS), Cinzia Dell’Area (Nuova Unione Popolare) Lorenzo Trovato (Arci Petra).

Nella stessa riunione l comitato ha definito un programma di iniziative a sostegno delle ragioni del NO al referendum da svolgere a: Piazza Armerina il 18 febbraio, Leonforte il 20 febbraio, Nicosia il 21 febbraio, Enna (hotel Garden) il 27 febbraio. Il comitato provinciale si propone di istituire nei comuni dell’ennese dei comitati comunali “per portare avanti la campagna elettorale referendaria in modo capillare, radicato e più vicino alle popolazioni”. Rivolge altresì “un invito a tutte le associazioni e alle realtà sociali affinché si mobilitino e si impegnino in una ampia opera di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei singoli cittadini”. Gli intervenuti alla riunione del comitato provinciale “hanno ribadito con fermezza le ragioni del NO, sottolineando come la proposta riforma della giustizia metta a rischio l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, principio cardine della democrazia e della nostra Costituzione”.