Acquedotto Ancipa Basso fermo per lavori: stop e disservizi idrici in gran parte della provincia di Enna

Un intervento urgente di manutenzione sull’acquedotto Ancipa Basso sta causando, a partire dalla serata di oggi, l’interruzione e forti disservizi nell’erogazione idrica in numerosi Comuni della provincia di Enna.

A renderlo noto è AcquaEnna che informa come Siciliacque abbia comunicato “per le vie brevi” la necessità di interrompere l’esercizio dell’acquedotto a partire dalle ore 20 di stasera, 9 febbraio, per consentire l’esecuzione di lavori non procrastinabili. Le conseguenze sull’approvvigionamento idrico si protrarranno per le successive 48 ore, con modalità diverse a seconda dei territori interessati.

Stop totale dell’acqua a Enna e in altri tre Comuni

La situazione più critica riguarda i Comuni di Enna, Gagliano Castelferrato e Agira, dove l’erogazione idrica sarà completamente sospesa nell’intero abitato per tutta la durata dell’intervento. Disagi analoghi sono previsti anche a Barrafranca, limitatamente alle zone servite dal serbatoio Amandes.

Disservizi e cali di pressione negli altri centri

Nei Comuni di Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera, invece, non è prevista una sospensione totale, ma significativi disservizi, con possibili riduzioni di portata e irregolarità nella distribuzione dell’acqua potabile.

Area industriale di Dittaino senza acqua

Particolarmente rilevante l’impatto sull’ASI di Dittaino, dove l’erogazione idrica sarà completamente sospesa per l’intera area industriale, con inevitabili ripercussioni sulle attività produttive presenti.