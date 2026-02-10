“Day by Day”: La colonna sonora della serie animata “Questo è Papà” dedicata alla centralità della figura genitoriale.

È stato pubblicato “Day by Day”, il brano ufficiale della serie animata Questo è Papà, ispirato all’omonimo libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.

La serie animata affronta, con un linguaggio accessibile e trasversale, il tema del ruolo paterno all’interno della famiglia e del diritto dei figli a mantenere relazioni stabili e significative con entrambi i genitori. In questo contesto, “Day by Day” rappresenta l’elemento musicale centrale del progetto, rafforzandone il messaggio culturale e sociale.

Il brano racconta la quotidianità di milioni di padri che, a seguito di separazioni spesso immotivate e caratterizzate da pregiudizi, si trovano limitati nella possibilità di esercitare pienamente il proprio ruolo genitoriale. Una condizione che, secondo il progetto, incide non solo sulla vita dei genitori, ma soprattutto sul benessere psicologico ed emotivo dei figli.

Questo è Papà si inserisce in un percorso di sensibilizzazione volto a promuovere una cultura della genitorialità condivisa, fondata sull’uguaglianza, sulla responsabilità comune e sulla tutela delle relazioni familiari, superando stereotipi di genere ancora diffusi nel contesto sociale e giuridico.

“Day by Day” sarà disponibile a breve sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, YouTube e altri servizi di distribuzione musicale, consentendo una diffusione ampia del messaggio che accompagna l’intero progetto.





Per ascoltare e visualizzare il video del brano, visita il sito web

https://www.ilcastellodisabbia.it



