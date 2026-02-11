Lutto nel 118, morto un operatore

È morto nella giornata di ieri Mario Pastro, operatore del 118 in servizio presso la postazione Echo 5 di Valguarnera. La notizia della scomparsa, avvenuta prematuramente, ha suscitato profonda commozione tra colleghi e vertici aziendali.

Il presidente

Il presidente Riccardo Castro, a nome dell’Azienda, ha espresso, in un post su una pagina social, «il più sentito cordoglio ai familiari», rivolgendo inoltre «un rispettoso e solidale pensiero ai colleghi del bacino di Enna, colpiti da una perdita così grave».

La nota del 118

In una nota, il 118 ricorda Pastro come «un professionista esemplare e un uomo di indiscussi valori morali», sottolineando che «ha svolto il proprio servizio con dedizione, competenza e senso del dovere».

«La sua scomparsa lascia un vuoto profondo – si legge ancora nel messaggio di cordoglio –. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e lavorare al suo fianco».

