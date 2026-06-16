Enna, Salvatore Chiello presenta il nuovo romanzo “Le dice niente?” all’Urban Center

Sarà presentato venerdì 19 giugno alle 18.30, nel Cortile dell’Urban Center di Enna (ex Convento dei Cappuccini), il nuovo romanzo dello scrittore siciliano Salvatore Chiello, “Le dice niente?”, pubblicato da Siké Edizioni.

L’iniziativa è promossa da Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano e rientra nel programma del progetto “Sulle tracce di Franco Enna”, sostenuto dal Ministero della Cultura.

L’incontro con l’autore

La serata si aprirà con i saluti del presidente di Bottega Culturale, Antonio Messina. A seguire, Salvatore Chiello dialogherà con la giornalista Manuela Acqua sui temi e sui contenuti del romanzo, offrendo al pubblico un approfondimento sul percorso narrativo e creativo dell’opera.

Ad accompagnare la presentazione saranno le letture di alcuni brani del libro affidate a Cinzia Farina.

Un appuntamento nel segno della cultura

L’evento si inserisce tra le iniziative dedicate alla valorizzazione della letteratura contemporanea e dei luoghi della cultura dell’entroterra siciliano. Secondo gli organizzatori, la presentazione rappresenta un’occasione di confronto culturale e di promozione della produzione letteraria siciliana all’interno di uno spazio restituito alla fruizione pubblica e alle attività culturali della città.