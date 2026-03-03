Enna, all’Urban Center lezione spettacolo con Alessandro Vanoli su “L’invenzione dell’Occidente”

La Società Dante Alighieri – Comitato di Enna, con il contributo della Società Dante Alighieri –

Lingua e Cultura Italiana e in collaborazione con Bottega Culturale, Comune di Enna e Bookstore

Mondadori di Enna, è lieta di invitare la cittadinanza a un nuovo appuntamento del progetto

“Galeotto fu il libro”.

Protagonista della serata sarà Alessandro Vanoli, storico e divulgatore tra i più apprezzati del

panorama culturale italiano, che proporrà una coinvolgente lezione-spettacolo dedicata al suo volume

“L’invenzione dell’Occidente”.

Un incontro che intreccia narrazione e rigore storico, concepito come un viaggio appassionante alle

radici della nostra identità culturale. Attraverso racconto, riflessione e suggestioni storiche, Vanoli

guiderà il pubblico alla scoperta di come e perché sia nato il concetto di “Occidente”, tra miti

fondativi, incontri di civiltà, scambi, conflitti e contaminazioni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto culturale, capace di

parlare sia agli studiosi sia ai semplici curiosi, offrendo strumenti utili per comprendere il presente

attraverso lo sguardo lungo della storia.

La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali del dott. Antonio Messina, Presidente di Bottega

Culturale e del prof. Pietro Colletta, Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e

docente dell’Università di Palermo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo 2026 alle ore 18:30, presso l’Urban Center di Enna (ex

Convento dei Cappuccini).

Ingresso libero.

Un’occasione da non perdere per chi ama i libri, la storia e il piacere di lasciarsi coinvolgere dalla

forza delle idee.