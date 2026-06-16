Enna diventa la capitale della Pizza per 5 giorni

Cinque giorni dedicati alla pizza, alle produzioni agroalimentari e alla valorizzazione del territorio. Dal 24 al 28 giugno Piazza Europa ospiterà il Pizza Enna Fest 2026, manifestazione organizzata dall’Associazione Pizzaioli Ennesi e da CNA Enna, con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP.

L’iniziativa, promossa anche dal Comune di Enna, rientra nel progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace” 2026.

Pizza e identità territoriale

Con il claim “Enna si accende: Pizza, territorio e gusto sotto lo stesso cielo”, l’evento punta a valorizzare le eccellenze produttive e culturali del territorio attraverso un programma che affianca alla degustazione della pizza momenti di approfondimento dedicati alle filiere agroalimentari locali e alle tradizioni artigianali.

Particolare attenzione sarà riservata al Piacentinu Ennese DOP, prodotto simbolo del territorio, che sarà protagonista di degustazioni e iniziative divulgative.

Stand, laboratori e spettacoli

Il programma prevede la presenza di forni e pizzaioli provenienti dal territorio, stand dedicati alle produzioni agroalimentari, un’area gluten free, spazi per l’artigianato artistico con il format “Botteghe in piazza”, oltre a spettacoli serali, musica e attività rivolte alle famiglie.

Prevista anche un’area giochi per bambini e una serie di appuntamenti destinati a coinvolgere cittadini, visitatori, operatori del settore e imprese.

Masterclass gratuite su gusto e filiere

Tra gli appuntamenti principali figurano le masterclass gratuite dedicate alla cultura del gusto, alle produzioni locali e alle filiere agroalimentari. Gli incontri, a numero limitato, saranno accessibili previa registrazione attraverso il sito ufficiale della manifestazione.