Pizza Enna Fest, tutto pronto per la nuova edizione, “c’è il sostegno del Comune”

Si terrà dal 3 al 7 settembre il Pizza Enna Fest. “Cinque giorni dedicati alla pizza, alla convivialità ed alle emozioni da vivere” fanno sapere dalla Cna di Enna.

Il sostegno

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Enna. “Anche quest’anno l’amministrazione comunale sostiene, dal punto di vista organizzativo ed economico, l’Enna Pizza Fest, una manifestazione che è ormai divenuta un appuntamento atteso ed importante per indotto che crea sull’economia cittadina”. Lo afferma l’assessore con delega alle attività produttive del Comune di Enna, Nicola De Luca, commentando l’approvazione da parte della Giunta Municipale del contributo economico concesso all’ Enna Pizza Fest per l’edizione 2025.

L’assessore De Luca

“Enna Pizza Fest” – aggiunge l’Assessore De Luca – è un evento ormai consolidato nel panorama cittadino che vede il centro storico cittadino e i quartieri vicini animato con molteplici iniziative per cinque giorni e diventare meta di tantissime persone pronte a vivere un programma ricco di eventi, per tutte le fasce di età bambini, giovani e adulti, che ha la produzione artigianale di pizza il suo filo conduttore”.

“Per questa ragione – conclude De Luca – il Comune continua a sostenere questa iniziativa con l’obbiettivo di renderlo sempre di più un appuntamento fisso dell’estate ennese, che mette in vetrina un aspetto nevralgico dell’economia cittadina”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Maurizio Dipietro per il quale l’Enna Pizza Fest “rappresenta un virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato che tanto bene ha fatto e continua a fare alla nostra realtà cittadina”