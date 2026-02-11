Maltempo, allerta gialla nell’Ennese

È l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile a riaccendere l’apprensione nei Comuni dell’Ennese. Per la giornata di giovedì 12 febbraio, l’intera Sicilia sarà interessata da condizioni di spiccato maltempo e anche il territorio provinciale rientra nel livello di attenzione per rischio meteo-idrogeologico.

Il ricordo di Harry

Una comunicazione che, dopo i danni ancora ben visibili lasciati dal recente ciclone Harry, pesa più del solito. Smottamenti, allagamenti di strade rurali, criticità nelle contrade e disagi alla viabilità provinciale sono ferite ancora aperte in diversi centri, da Enna a Piazza Armerina, passando per Nicosia, Leonforte e Agira.

Il timore diffuso tra amministratori e cittadini è che nuove precipitazioni possano aggravare situazioni già compromesse, soprattutto nelle aree collinari e nei tratti stradali interessati da movimenti franosi nelle scorse settimane.

Il bollettino

Secondo i bollettini meteorologici nazionali, la giornata sarà caratterizzata da: precipitazioni: piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero risultare più insistenti nelle aree interne e sui versanti esposti.



Venti: molto forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca soprattutto sui rilievi. Temperature: minime in calo, massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi.



Particolare attenzione viene raccomandata per la viabilità extraurbana e per le zone già interessate da dissesti idrogeologici. Le raffiche di vento potrebbero inoltre causare disagi alla circolazione e caduta di rami o oggetti non ancorati.

Il quadro regionale: arancione nel Messinese, gialla nel resto dell’Isola

Se l’Ennese resta in allerta gialla, la situazione appare più critica nel settore nord-orientale della Sicilia.



La Protezione Civile ha infatti diramato:



Allerta arancione (preallarme) per il Messinese e il versante tirrenico, dove sono attese piogge diffuse e un rischio idrogeologico più marcato.

Allerta gialla (attenzione) per il resto della regione, compresa la provincia di Enna.



Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, con possibili temporali più intensi sui settori tirrenici e ionici. I quantitativi cumulati potrebbero risultare moderati nelle zone nord-orientali.



Mari agitati e raffiche di burrasca

Il peggioramento sarà accompagnato da:



Mari molto mossi o agitati, in particolare nello Stretto di Sicilia e nel Tirreno meridionale.

Venti occidentali molto forti, con raffiche di burrasca lungo le coste e sui rilievi.



Una situazione che potrebbe determinare disagi nei collegamenti marittimi e nelle attività portuali.

L’appello alla prudenza

Dalla Protezione Civile arriva l’invito alla massima prudenza: evitare spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi, non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi e prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.

