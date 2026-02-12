Maltempo, si apre una voragine sulla Sp21, giornata da bollino nero per la viabilità ennese

Momenti di apprensione lungo la Sp21 che collega Agira al bivio autostradale della A19, dove nelle scorse ore si è aperta una voragine su un tratto particolarmente trafficato. Nonostante il cedimento, la strada al momento resta regolarmente aperta, ma è stato istituito il senso unico alternato per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Il maltempo

A causare il cedimento sarebbe stata la pioggia intensa che ha colpito il territorio nelle ultime ore. L’acqua ha finito per “bucare” l’asfalto, evidentemente già compromesso e indebolito da infiltrazioni e usura. Il dissesto si è manifestato improvvisamente, rendendo necessario un intervento tempestivo.

La segnalazione di Legambiente

A segnalare il problema è stato il circolo di Legambiente di Agira, che ha richiamato l’attenzione delle autorità competenti sulle condizioni del manto stradale. Dopo il sopralluogo dei tecnici, sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza: la buca è stata temporaneamente riempita per evitare ulteriori cedimenti e consentire il transito dei veicoli in condizioni controllate.

La decisione di non chiudere completamente l’arteria è stata dettata da ragioni strategiche: la Sp21 rappresenta infatti una via fondamentale di collegamento tra Agira e l’autostrada A19. Una chiusura totale avrebbe significato, di fatto, bloccare la principale via di ingresso e uscita dal paese verso l’asse Palermo-Catania.

Una giornata nera per la viabilità ennese

L’episodio si inserisce in una giornata già critica per la viabilità della provincia di Enna. Dalla mattina, infatti, è stato chiuso il tratto della A19 tra Enna e Caltanissetta a causa dello sversamento di olio da un camion per quasi 9 chilometri. Una situazione che ha richiesto l’intervento dei mezzi specializzati per la bonifica del manto stradale. Le conseguenze sono state pesanti: code lunghissime, rallentamenti e disagi infiniti sia in autostrada sia lungo le strade provinciali utilizzate come percorsi alternativi. Il traffico è stato deviato e molte arterie secondarie hanno registrato un flusso veicolare ben superiore alla norma.