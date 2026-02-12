A19 bloccata per liquido oleoso sulla carreggiata: caos e deviazioni verso Enna, code da 15 km

L’autostrada A19 Palermo Catania è stata chiusa in direzione Catania nel tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna a causa dello sversamento di un liquido oleoso sulla carreggiata. La chiusura, disposta per consentire la messa in sicurezza dell’infrastruttura, sta causando rallentamenti e deviazioni significative al traffico.

A comunicarlo è la Polizia Locale di Enna, che segnala l’interruzione del tratto autostradale e il conseguente aumento della circolazione veicolare sulle strade alternative.

Deviazioni per gli automobilisti

Il traffico veicolare proveniente da Palermo viene deviato sulla strada statale 117 bis e attraverso il centro urbano di Enna bassa, per consentire ai mezzi di raggiungere lo svincolo di Caltanissetta. La chiusura prosegue fino al completamento dei lavori di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.

Per agevolare lo scorrimento dei veicoli, la Polizia Locale ha disposto la gestione della circolazione nei punti critici, con presidi alla rotatoria di contrada Scifitello e al quadrivio di Enna bassa. Inoltre, è stato temporaneamente disattivato il semaforo di Via Unità d’Italia.

Disagi e consigli

La chiusura del tratto autostradale sta determinando code e rallentamenti, in particolare nelle ore di punta. La Polizia Locale di Enna invita gli automobilisti diretti verso Catania o in transito nell’area a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione. Al momento non è stata fornita una previsione sui tempi di riapertura del tratto interessato.