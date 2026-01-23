A19, due notti di chiusura tra Caltanissetta ed Enna

Attenzione a chi viaggia sull’autostrada A19. Nelle notti del 29 e 30 gennaio, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, sarà chiuso un tratto dell’autostrada Palermo–Catania tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna. La comunicazione arriva da Anas, che invita gli automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti.

Perché l’autostrada chiude

Lo stop al traffico si rende necessario per consentire la demolizione dell’impalcato numero 60 del by-pass, una struttura affiancata alla carreggiata attualmente in esercizio.

Un intervento tecnico complesso, programmato nelle ore notturne per garantire la sicurezza sia degli utenti della strada sia degli operai impegnati nel cantiere.

Viabilità alternativa: come spostarsi durante la chiusura

Durante le ore di chiusura sarà obbligatoria l’uscita dall’A19 allo svincolo di Caltanissetta (km 103,500).

Il percorso alternativo prevede:

SS640

SS626

SS122

SS117 Bis

Da qui si potrà rientrare in autostrada allo svincolo di Enna (km 119,500).

Viadotto Morello, un cantiere da 107 milioni di euro

La demolizione dell’impalcato numero 60 rappresenta l’ultimo tassello della fase di abbattimento del viadotto Morello, lungo oltre 5 chilometri e composto da 76 campate.

Un intervento strategico per la A19, su cui Anas ha investito 107 milioni di euro.

Nuovo viadotto: lavori in corso e prime aperture entro l’anno

Nel frattempo sono già in corso le operazioni di assemblaggio delle strutture in acciaio del nuovo viadotto. Il varo è previsto a partire dal mese di febbraio. Secondo Anas, i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma: entro la fine dell’anno sarà completata una parte consistente dell’opera, circa 2.800 metri di viadotto completamente ammodernato, dal by-pass alla spalla lato Catania.