“Galilei e la cosmografia dantesca”: lectio magistralis al Lincoln con Andrea Gori del Museo Galileo
Comunicati Stampa - 13/02/2026
Un nuovo appuntamento degli “Eventi culturali in biblioteca” arricchisce il calendario
dell’I.I.S. Abramo Lincoln nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro”, realizzato in
collaborazione con il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri con il contributo della
sede centrale della Società Dante Alighieri.
Martedì 17 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “A. Lincoln” (Enna
bassa), la Biblioteca dell’Istituto ospiterà una lectio magistralis dedicata a Galilei, al
castello di Altafronte e agli strumenti che richiamano la cosmografia dantesca, a cura di
Andrea Gori, responsabile dei servizi educativi del Museo Galileo di Firenze.
Il Museo Galileo è uno dei principali istituti dedicati alla storia della scienza e alla
valorizzazione degli strumenti scientifici antichi. In qualità di responsabile dei servizi
educativi, Andrea Gori coordina percorsi didattici, visite guidate e attività laboratoriali
rivolte a scuole e pubblico, con l’obiettivo di rendere accessibili e coinvolgenti i contenuti
storico-scientifici attraverso un approccio esperienziale e divulgativo. Un’esperienza che
arricchirà l’incontro ennese, offrendo uno sguardo competente e dinamico sulla figura di
Galileo e sul dialogo tra scienza e tradizione culturale.
Apriranno l’incontro i saluti della Dirigente scolastica Maria Concetta Messina e del
Presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, Pietro Colletta (Università
degli Studi di Palermo).
L’evento è aperto anche alla cittadinanza, con ingresso gratuito.