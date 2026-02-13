“Galilei e la cosmografia dantesca”: lectio magistralis al Lincoln con Andrea Gori del Museo Galileo

Comunicati Stampa - 13/02/2026

Un nuovo appuntamento degli “Eventi culturali in biblioteca” arricchisce il calendario

dell’I.I.S. Abramo Lincoln nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro”, realizzato in

collaborazione con il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri con il contributo della

sede centrale della Società Dante Alighieri.

Martedì 17 febbraio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “A. Lincoln” (Enna

bassa), la Biblioteca dell’Istituto ospiterà una lectio magistralis dedicata a Galilei, al

castello di Altafronte e agli strumenti che richiamano la cosmografia dantesca, a cura di

Andrea Gori, responsabile dei servizi educativi del Museo Galileo di Firenze.

Il Museo Galileo è uno dei principali istituti dedicati alla storia della scienza e alla

valorizzazione degli strumenti scientifici antichi. In qualità di responsabile dei servizi

educativi, Andrea Gori coordina percorsi didattici, visite guidate e attività laboratoriali

rivolte a scuole e pubblico, con l’obiettivo di rendere accessibili e coinvolgenti i contenuti

storico-scientifici attraverso un approccio esperienziale e divulgativo. Un’esperienza che

arricchirà l’incontro ennese, offrendo uno sguardo competente e dinamico sulla figura di

Galileo e sul dialogo tra scienza e tradizione culturale.

Apriranno l’incontro i saluti della Dirigente scolastica Maria Concetta Messina e del

Presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, Pietro Colletta (Università

degli Studi di Palermo).

L’evento è aperto anche alla cittadinanza, con ingresso gratuito.