Lutto nel diritto, è morto il professore Manlio Bellomo: fu docente alla Kore

Si è spento all’età di 93 anni il professore Manlio Bellomo, tra i più autorevoli studiosi italiani di storia del diritto. Docente nelle Università di Messina e Catania e, più recentemente, anche alla Università Kore di Enna, Bellomo lascia un’importante eredità scientifica e culturale che ha oltrepassato i confini nazionali.

Una vita dedicata agli studi giuridici

Discendente di una famiglia originaria di Calascibetta, centro al quale è rimasto profondamente legato e dove ha trascorso parte della sua vita, Bellomo era stato insignito della cittadinanza onoraria nel 2005. Autore di numerose opere tradotte e apprezzate anche all’estero, tra cui L’Europa del diritto comune, La memoria e la storia, Il doppio Medioevo e Un Re di denari, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti accademici e letterari. Tra questi la laurea honoris causa conferita dalla Universidad Nacional de Córdoba e il Forschungs-Preis 1994 dell’Historisches Kolleg per gli studi sulla storia medievale.

L’ultimo saluto a Calascibetta

Dopo le esequie che saranno celebrate domani a Catania, la salma raggiungerà in tarda mattinata il cimitero di Calascibetta, dove sarà tumulata nella cappella di famiglia. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo accademico e nella comunità xibetana, che perde una delle sue figure più illustri e rappresentative.