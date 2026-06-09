Il cuore dell’economia batte a Enna: nasce la Kore Business School per formare i nuovi manager

Enna si conferma cuore pulsante dell’alta formazione e dello sviluppo economico regionale. Dalla sinergia tra la nostra Università Kore e Confindustria Sicilia nasce la Kore Business School (KBS), la prima realtà di questo tipo nel panorama siciliano. Un traguardo che eleva il prestigio accademico di Enna, ponendola come punto di riferimento per il sistema produttivo dell’intera isola.

Un’eccellenza ennese per trattenere i talenti

Il cuore pulsante della KBS sarà il percorso MBA (Master in Business Administration), un programma di specializzazione accademica d’eccellenza realizzato con il supporto diretto delle principali imprese siciliane e delle grandi aziende che operano sul territorio. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: creare un ponte solido e concreto tra l’ateneo ennese e il mondo del lavoro, accelerando l’inserimento dei nostri giovani nelle imprese ed offrendo loro motivi reali per restare

Schifani: “L’iniziativa della Kore è un investimento sulla Sicilia”

Presentata presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, l’iniziativa ha ricevuto il pieno plauso delle istituzioni. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come la nascita della KBS rappresenti una risposta concreta alla “fuga dei cervelli”. “I nostri ragazzi chiedono opportunità, non assistenza”, ha dichiarato Schifani, lodando l’impegno della Kore nel creare un ecosistema dove università, istituzioni e imprese collaborano stabilmente per trasformare le competenze nel vero fattore competitivo della regione .

Enna, motore di crescita e innovazione

Con la nascita della Business School, Enna non è più solo una città universitaria, ma diventa il centro strategico dove si formano i futuri manager della Sicilia. Grazie alla riforma della formazione e al rafforzamento del rapporto con il sistema produttivo, la Kore si pone l’obiettivo di rendere il territorio capace di attrarre e soprattutto trattenere i migliori talenti, smettendo di esportare intelligenze e iniziando a importare investimenti. Questa nuova sfida lanciata dall’Università Kore rappresenta un atto di fiducia nel futuro di Enna e della Sicilia, dimostrando che le eccellenze nate nel nostro entroterra possono guidare il rilancio economico di tutta l’Isola